​Жителям Югры предлагают навести порядок на берегах водоемов округа

В Югре с 27 по 31 мая пройдет Всероссийская акция «Чистый берег». Принять участие в ней сможет любой желающий.

В пресс-служба ГУ МЧС по округу напомнили, что инициатором акции выступает спасательное ведомство, а направлена она на очистку береговых линий перед началом купального сезона.

«Акция «Чистый берег» направлена на наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоёмов. Участником акции может стать каждый гражданин. Думаю, что общими усилиями мы сделаем наши водоемы чище, а отдых у воды приятней!» , — отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления Игорь Лыткин.

«Чистый берег» проходит каждый год. В прошлом сезоне участниками акции стали более четырех тысяч югорчан, от мусора было очищено свыше 100 километров береговой линии.