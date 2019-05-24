​Главный полицейский Югры увеличил доход, продав одну из квартир

Глава УМВД Югры Василий Романица, отчитавшийся о доходе за 2018 год в 8,7 миллиона рублей, заработал на продаже одной из квартир. Такие выводы можно сделать из деклараций за последние два года. В собственности у главного полицейского округа остались земельный участок, дом в 300 «квадратов» и квартира в 40 «квадратов».

Доход заместителей начальника ведомства за прошлый год оказался примерно в два раза ниже. Так Александр Беспалов заработал четыре миллиона. У него нет недвижимости, а ездит заместитель начальника УМВД на Toyota Land Cruiser 150 Prado. У супруги Беспалова в собственности два земельных участка, жилой и дачный дома, квартира и жилое помещение. Ее доход за прошлый год составил 1,3 миллиона.

Андрей Шабашов отчитался о доходе в 3,6 миллиона. В собственности у него есть квартира, Toyota Land Cruiser 150 Prado и Toyota Camry. У жены силовика, заработавшей 1,3 миллиона, также есть квартира.

Самый небольшой доход у Михаила Еремина - 2,1 миллиона рублей. В собственности у заместителя Романицы квартира и Toyota Camry. Супруга Еремина отчиталась о доходе в 260 тысяч рублей. У нее две квартиры и доля в третьей.

Стоит отметить, что Василий Романица в 2018 году увеличил доход в 2,5 раза — с трех миллионов рублей в 2017-м. По итогам декларационной кампании он стал самым состоятельным среди коллег в УрФО.