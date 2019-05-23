​Главный полицейский Югры Василий Романица в 2018 году заработал больше всех коллег в УрФО

Начальник УМВД Югры Василий Романица отчитался о доходах за прошлый год в 8,7 миллиона рублей. С таким заработком главный полицейский региона стал самым богатым среди коллег в Уральском федеральном округе.

Так, начальник УМВД по Ямалу Александр Удовенко заработал в прошлом году 3,8 миллиона, главный полицейский Тюменской области Юрий Алтынов — 1,9 миллиона, врио главы ведомства Среднего Урала Петр Кривегин — 2,1 миллиона, начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев — 2,5 миллиона. Экс-руководитель УВД Зауралья Олег Ильиных — 2,2 миллиона рублей.

Из недвижимости у Василия Романицы — земельный участок, дом в 300 «квадратов» и квартира. Супруга силовика заработала 1,5 миллиона. У нее в собственности нежилое здание, квартира, жилой дом и земельный участок. Автомобилей чета не имеет.

Стоит отметить, что в 2017 году глава югорского полицейского ведомства заработал порядка трех миллионов рублей.