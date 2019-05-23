​Под Ханты-Мансийском на площади 500 «квадратов» тлеет полигон ТБО. Потушить свалку пытаются пожарные и коммунальщики

В 15 километрах от Ханты-Мансийска продолжается тушение тлеющей свалки. Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. На полигоне твердых коммунальных отходов работают порядка 20 единиц тяжелой техники «Дорожно-эксплуатационного предприятия», кроме того на месте находятся по одной единице техники югорского МЧС и Авиалесохраны. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщил начальник пресс-службы главного управления окружного МЧС Вадим Симоненко.

По его данным, задымление не угрожает жителям близлежащий поселений. Точная причина возгорания остается неизвестной, однако, по словам эксперта, обычно тление на свалках происходит из-за неосторожного обращения с огнем, умышленного поджога или самовозгорания.