​Более двух тысяч выпускников будут сдавать экзамены в Сургутском районе

Более 700 11-классников и 1,6 тысяч 9-классников будут сдавать выпускные экзамены в Сургутском районе в этом году. В муниципалитете с 24 мая откроют свои двери 14 пунктов проведения итоговой аттестации, кроме того, три пункта организованы для школьников с ограниченными возможностями здоровья. По словам главы департамента образования Сургутского района Ольги Кочуровой, созданные пункты соответствуют требования.

«На протяжении длительного периода одним из самых востребованных предметов по выбору среди выпускников является обществознание. В этом году увеличилось количество одиннадцатиклассников, выбравших профильный уровень математики. Все больше учеников сдают физику, химию, биологию, что не может не радовать. Самыми малочисленными предметами остаются литература и география», — заявила она.

Также руководитель департамента образования отметила, что помимо организационной работы, большое внимание уделяется уровню знаний и психологической готовности выпускников. «Обеспечить комфортное пребывание выпускника и стрессоустойчивость во время итоговой аттестации — для нас очень важно. Для этого во всех школах работает служба сопровождения в том числе педагоги-психологи», — пояснила она.

Было отмечено, что ежегодно школьники Сургутского района показывают высокий уровень подготовки к экзаменам. Более 70 процентов выпускников в 2018 году поступили в вузы страны.