Югре не грозит наводнение

Уровни воды на всех реках Югры находятся ниже опасных отметок, сообщает пресс-центр МЧС по Югре.
Все реки региона уже освободились от льда. Сейчас наблюдается выход воды в пойменную часть.
Гидрометеорологическая служба прогнозирует планомерное протекание сезонных повышений уровней воды. На данный момент угрозы подтопления населенных пунктов нет.
Однако все спасательные службы находятся в полной готовности: две аэромобильные группировки готовы выехать в любую точку округа для оказания экстренной помощи.