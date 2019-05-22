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​В Югре очередь многодетных за бесплатными участками земли сократилась на 70 процентов

За три года

Фото: ChadoNihi с сайта Pixabay
Фото: ChadoNihi с сайта Pixabay

В Югре за три года количество многодетных семей, претендующих на бесплатный земельный участок, сократилось на 70 процентов — с 6215 до 1887. Такие данные озвучил депутат думы округа Сергей Великий.

Семьи выбывают из очереди по трем основным причинам: предпочитают участкам денежные выплаты, получают землю или перестают иметь на нее право. «Социальных выплат взамен земельного участка за три года были предоставлены 1467 семьям. Для 1084 многодетных семей были предоставлены земельные участки под ИЖС: 348 участков в 2016 году, 311 – в 2017, 425 – в 2018. В 1777 случаях семьи утратили право на бесплатный земельный участок и были сняты с учёта», — уточнили в пресс-службе региональной думы.

За весь период реализации в 2016-2018 годах предоставлены социальные выплаты 1467 семьям на сумму 1,6 миллиарда рублей. Их смогли получить те, кто встал в очередь за бесплатным наделом до 2 апреля 2016 года. «Число получателей могло бы быть больше. Сейчас рассматривается возможность изменить установленное временное ограничение и включить в списки получателей всех, вставших в очередь после 2 апреля 2016 года», — отметил депутат.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 210, комментариев: 0


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