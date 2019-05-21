​В Ханты-Мансийске из школы эвакуировали 520 человек из-за возгорания в актовом зале

Вечером во вторник, 21 мая, в Ханты-Мансийске произошел пожар в актовом зале школы №4. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 17.48. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов.

«Персонал провел эвакуацию 490 детей и 30 персонала. Загорание потушено персоналом до прибытия подразделений пожарной охраны первичными средствами пожаротушения. В ходе проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание в фонаре освещения без последующего горения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

В соцсетях уточняется, что лампа в актовом зале «взорвалась». Информации о пострадавших нет.

Стоит отметить, что 20 мая из школы №14 в Нефтеюганске эвакуировали 700 учеников из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации.