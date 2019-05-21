Проблему с неработающим номером прямой линии губернатора Югры решили. По нему снова можно звонить

Задать свой вопрос для телефонной линии губернатора Югры Натальи Комаровой снова возможно по телефону 8-800-101-00-86. Вчера он был недоступен, но это удалось исправить.

«Действительно, вчера у нас была проблема, югорчане не могли дозвониться. Дело в том, что у компании «Ростелеком» были неполадки с вышкой, и мы никак не могли на это повлиять. Сейчас все исправлено, связь налажена и отлично работает», — сообщила СИА-ПРЕСС директор директор автономного учреждения «Центр «Открытый регион» Оксана Макеева.

Напоминаем, что вопрос главе региона можно также задать через специальную форму в соцсети ВКонтакте и на сайте pryamaya-liniya.admhmao.ru.



