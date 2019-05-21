​В Югре многодетным семьям выделят до 1,3 млн рублей для выплат по ипотеке

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение о единовременной денежной выплате многодетным семьям региона для частичного погашения долга по ипотеке.

Речь идет исключительно о молодых семьях, которые состоят в подпрограмме «Молодая семья» и имеют задолженность по кредиту. Заместитель директора департамент социального развития Югры Людмила Низамова сообщила, что речь идет о 1350 семьях: «Семьи, состоящие на учете в социальных учреждениях, получат выплату в беззаявительном порядке на основании данных, которые департамент строительства направил в наш департамент до 20 мая».

Такому решению предшествовало 5 массовых пикетов и 30 одиночных, которые проводились представителями общественной организации «Сургут для детей». Итогом этих мероприятий стала встреча с заместителем губернатора Югры Андреем Зобницевым в начале апреля. На ней наконец удалось обстоятельно обсудить два вопроса: ситуацию с участниками с которых требуют компенсацию процентной ставки, а также вопросы по подпрограмме «36+» программы «Доступное жилье для молодых семей». Спустя полтора месяца то, что обсуждалось на этой встрече, было реализовано.

«Мы проводили массовые мероприятия, пикетирования по этому поводу. Для нас это уже не новость, мы знали об этом еще до выхода официально информации в свет, так как встречались с правительством, — рассказала СИА-ПРЕСС одна из представительниц организации «Сургут для детей». — Это окажет существенную помощь тем семьям, которые многие годы ждут субсидию на детей — некоторые находятся в ожидании больше восьми лет. Кроме того, это положительно скажется на участниках, которые сейчас стоят в очереди по программе «Молодая семья». Многодетные уйдут, следовательно, очередь продвинется. Сейчас будем ожидать должного финансирования этой программы. Чтобы увидеть положительный результат».

Сумма выплаты будет рассчитываться индивидуально, на основании справки банка об остатке непогашенной суммы. Единовременная денежная выплата, согласно распоряжению правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет выдаваться не «на руки», а зачисляться на лицевой счет гражданина, открытый для обслуживания ипотечного жилищного кредита. Информация о перечислении выплаты будет направляться в личный кабинет пользователя портала госуслуг, а также заказными письмами на почтовые адреса получателей выплаты.

На выплаты потратят порядка 1,7 млрд рублей — на каждую семью в среднем придется по 1,3 млн рублей.