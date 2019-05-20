Югорчане жалуются на неработающий номер прямой линии с губернатором

30 мая состоится прямая линия с губернатором Югры Натальей Комаровой, —жителям округа уже сейчас предлагают озвучить свои вопросы по номеру 8-800-101-00-86, однако, как пишут читатели СИА-ПРЕСС, этот номер не работает.

"Увидела номер на вашей бегущей строке, а дозвониться не могу: сказано, что его не существует", — говорит пенсионерка Татьяна Михайловна.

Как объяснила заместитель директора АУ "Открытый регион" Ольга Межлумян, это техническая проблема, ее в данный момент исправляют.

Чтобы не ждать устранения неполадки, отправить вопрос главе региона можно прямо через специальную форму в соцсети ВКонтакте и на сайте pryamaya-liniya.admhmao.ru.