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​В Югре произошло смертельное ДТП: автомобиль столкнулся с лосем, погиб пассажир

Фото: vk.com/gbdd86
Фото: vk.com/gbdd86

В Ханты-Мансийском районе вечером в воскресенье, 19 мая, легковушка врезалась в лося. Авария случилась на 68 км автодороги «Югра». В результате происшествия погиб мужчина, пассажир автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба югорской полиции.

«Женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», совершила столкновение с лосем. В результате ДТП пассажир автомобиля, мужчина 1971 года рождения, скончался на месте происшествия», — заявляют специалисты ведомства.

Также отмечается, что полиция проводит проверку по данному факту.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 480, комментариев: 0


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