​Следователи начали проверку после гибели жителя Ханты-Мансийска, упавшего с моста «Красный дракон»

Следователи начали проверку по факту падения 26-летнего мужчины с моста «Красный дракон» в Ханты-Мансийске.

«Опрашиваются очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Как сообщало ИА СИА-ПРЕСС, трагедия произошла около 4.20 в воскресенье, 19 мая. Спасти жизнь мужчины, который забрался на арку моста через Иртыш и грозился прыгнуть вниз, пытались полицейские и сотрудники МЧС.

Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На просьбы спасателей спуститься он отвечал оскорблениями и отказом. Спасательную операцию осложняло и то, что он постоянно перемещался по конструкциям моста и угрожал спрыгнуть.

«Для разворачивания автоколенчатого подъемника требуется время. На это в среднем уходит 3-4 минуты. Так быстро свернуть и развернуть технику, как перемещался парень на мосту, сложно. Технические возможности автолестницы не позволяют развернуть ее до пиковой точки моста,- длина ее составляет 34 метра, а балки, где находился пострадавший, расположены гораздо выше», — рассказал начальник 75-й пожарно-спасательной части Ханты-Мансийска Игорь Симбура.

В пресс-службе ГУ МЧС по Югре рассказали, что трагедия произошла, когда мужчина в очередной раз повис на балке моста, не смог забраться обратно и сорвался.

«Парень постоянно перемещался по балкам, поворачивать за ним автоколенчатый подъемник с такой скоростью трудно. Да, в Ханты-Мансийске у спасательных служб есть на вооружении так называемый «куб жизни», но он рассчитан на спасение людей с высоты максимум 15 метров», — заключил Симбура.