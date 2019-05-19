​В Ханты-Мансийске разбился человек упав с моста «Красный дракон»

В Ханты-Мансийске мужчина забрался на несущие опоры моста «Красный дракон», когда службы спасения пытались снять его, он повис на перекладинах мостовой конструкции и сорвался вниз.

Очевидцы события пишут в социальных сетях, что мужчина был в неадекватном состоянии и скакал по балкам около трех часов, при этом ругался матом.

«Сам спустился и повис на руках, хотел прыгнуть к спасателям или на балку, но в его состоянии не оценил собственных сил и сорвался», – заявляет в комментариях к записи один из пользователей, представившийся очевидцем события.

Во время спецоперации движения на мосту было перекрыто. Сотрудники МЧС пытались снять мужчину при помощи спецтранспорта с телескопической вышкой, однако попытка закончилась трагедией.