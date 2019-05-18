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Югра заняла первое место на Урале по качеству жизни

Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании правительства Югры высоко оценила реализацию стратегии развития региона до 2030 года. Стоит отметить, что Югра стала лидером среди всех регионов России по социально-экономическому положению. По качеству жизни округ занимает 1 место на Урале и 8 место в стране.

«Мы произвели 7% промышленной продукции в общую казну Российской Федерации, это говорит о том, что эффективны все инструменты по наращиванию производственной базы, по выпуску промышленной продукции. Это очень важно» - отметил Сергей Дмитриев, член Общественной палаты Югры.


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Сегодня в 18:19, просмотров: 164, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 18:28
Конечно, как нам его не занять? школьники в одну смену учиться при пятидневке, дороги ровные без колеи...Зеленых насаждений ..
Бред!

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