В Когалыме готовятся к празднованию Сабантуя

15 июня в Когалыме отметят народный татарский и башкирский праздник Сабантуй, сообщает глава города Николай Пальчиков.
На заседании организационного комитета по празднованию Сабантуя чиновники обсудили вопросы безопасности, размещения спортплощадок, сцены и подготовки программы.
«Мероприятия по подготовке осуществляются по плану, уверен, и в этом году праздник, как всегда, пройдет зрелищно и интересно, на самом высоком уровне», — прокомментировал глава Когалыма.
Инициатором проведения праздника является национально-культурное общество «НУР».
Сабантуй - один из самых больших и массовых праздников в Когалыме, посвященный окончанию весенних полевых работ.