В Когалыме готовятся к празднованию Сабантуя

15 июня в Когалыме отметят народный татарский и башкирский праздник Сабантуй, сообщает глава города Николай Пальчиков.

На заседании организационного комитета по празднованию Сабантуя чиновники обсудили вопросы безопасности, размещения спортплощадок, сцены и подготовки программы.

«Мероприятия по подготовке осуществляются по плану, уверен, и в этом году праздник, как всегда, пройдет зрелищно и интересно, на самом высоком уровне», — прокомментировал глава Когалыма.

Инициатором проведения праздника является национально-культурное общество «НУР».

Сабантуй - один из самых больших и массовых праздников в Когалыме, посвященный окончанию весенних полевых работ.