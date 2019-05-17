​На ремонт взлетной полосы в аэропорту Березово потратят 29 миллионов из окружной казны

Власти Югры выделит 28,6 миллиона рублей из резервного фонда на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы в поселке Березово. Решение озвучено на заседании правительства автономного округа, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Сделаю акцент на этом решении правительства автономного округа с тем, чтобы зафиксировать в протоколе заседания поручение о передаче имущественного комплекса аэропорта и аэродрома из муниципальной собственности в окружную», — приводит слова главы региона департамент общественных и внешних связей.

Отмечается также, что это принципиальное решение потому, что районный центр не имеет круглогодичного транспортного обеспечения. С посадочной площадки Березово выполняются рейсы в Ханты-Мансийск, Игрим, Белоярский, Тюмень.