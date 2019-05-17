Делегация Югры стала частью IV международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае. В ходе форума окружной Центр поддержки экспорта провел переговоры с 15 местными представителями бизнеса. Результатом стала договоренность о продвижении

Экологически чистая продукция из Югры появится на китайском рынке экологически чистой продукции региона в Китае.

«Центр договорился с партнерами из Международной торговой палаты Шелкового пути о продвижении экологически чистой продукции югорских производителей на китайском рынке, а также подписал соглашение о сотрудничестве с проектным инновационным центром Европейской сети поддержки предпринимательства в Китае, — отметила в своем профиле Instagramгубернатор Югры Наталья Комарова. — В ближайшее время на базе этого центра будет создано подразделение по работе с малым бизнесом. Центр поддержки экспорта Югры станет первым партнером новой структуры».

Ранее портал siapess.ru сообщал о работе окружной делегации на ЭКСПО — специалисты поделились опытом оказания медицинской помощи с китайскими коллегами.