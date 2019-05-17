​В Югре на экологическом форуме обсудили новую систему регулирования негативного воздействия на окружающую среду

В Югре состоялось пленарное заседание межрегиональной научно-практической конференции «Состояние окружающей среды: факторы, оценка, управление», где были представлены доклады, касающиеся сохранения экологии при производстве.

Заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Югре Танзилэ Кормишенко рассказала собравшимся о тонкостях перехода на новую систему регулирования негативного воздействия на окружающую среду.

Она познакомила участников конференции с наилучшими доступными технологиями, комплексными экологическими разрешениями и декларациями о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

«Во-первых, нормативные документы вышли довольно поздно, поэтому мы столкнулись с проблемой – было непонимание, как их оформлять. Во-вторых, совершенно поменялась система: сейчас разрешительные документы получают не по юридическому лицу, а по объектам. У каждого предприятия может быть десяток разных объектов и к каждому из них – разные требования. Поэтому предприятиям было сложно перейти на эту систему. Все привыкли, что юрлицо с объектами разной категоричности получало одно разрешение на все, а теперь к одним объектам – одни требования, ко вторым – вторые, к третьим – третьи и так далее» – пояснила Танзилэ Кормишенко.

В свою очередь начальник управления экологической безопасности производственной деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» Любовь Малышкина рассказала о том, как компания обеспечивает экологическую безопасность производственной деятельности.

«С 1997 года мы реализуем программу по строительству установок предварительного сброса воды «хитер-тритер». На сегодняшний день внутрипромысловое обезвоживание нефти осуществляется на 112 установках. Тем самым значительно снижены риски аварий и вероятности загрязнения водных объектов. Это особенно важно, так как обводненность территории деятельности компании в округе составляет от 40% до 90% площади наших месторождений», – заявила Любовь Малышкина.

Напомним, что 16-17 мая 2019 года в рамках открытия XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» проводится Межрегиональная научно-практическая конференции «Состояние окружающей среды: факторы, оценка, управление», направленная на снижение негативного воздействия и улучшение состояния окружающей среды.