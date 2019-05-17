​На пост директора департамента культуры Югры претендуют 13 человек

На место директора департамента культуры Югры претендуют 13 человек. Об этом заявила возглавляющая департамент кадровой политики округа Ирина Астапенко.

На данный момент идет проверка документов всех кандидатов на соответствие конкурсу и достоверность.

«На конкурс заявились кандидаты из Челябинска, Тюмени, Ямало-Ненецкого автономного округа. По нашему региону – из городов Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Мегион и Югорск», – уточнила чиновник.

Она подчеркнула, что среди претендентов есть водители муниципальных учреждений культуры, сотрудники госучреждений, представители органов госвласти, местного самоуправления, бизнеса.

«Мы надеемся, что конкурс будет интересным и даст возможность выбрать того, кто будет работать директором департамента культуры с наилучшим эффектом и с наибольшей отдачей», – заявила Астапенко.

Результаты проверки и имена кандидатов будут названы 22 мая. После всех этапов отбора губернатор Югры Наталья Комарова примет окончательное решение как по назначению, так и включению в кадровый резерв.