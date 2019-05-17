​Личному составу ГУ МЧС Югры представили нового руководителя. В Ханты-Мансийск его привез замминистра

В Ханты-Мансийск прибыл новый начальник Главного управления МЧС по Югре Петр Кугуй. Личному составу его представил замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Николай Гречушкин. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

«Новый руководитель представлен личному составу. Сейчас руководство продолжает работу в Главном управлении. О дальнейших планах станет известно позже», — добавил собеседник агентства.

В 14.00 состоится встреча замминистра Гречушкина с главой региона Натальей Комаровой. «Сегодня, во второй половине дня, состоится встреча губернатора Югры с заместителем министра РФ по чрезвычайным ситуациям, во время которой главе региона будет представлен новый руководитель регионального управления МЧС Петр Кугуй», — сообщили корреспонденту агентства в департаменте общественных и внешних связей округа.

Петр Кугуй назначен руководителем ГУ МЧС по Югре с 1 мая 2019 года. Ранее он занимал пост заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

Бывший руководитель югорского ведомства Александр Тиртока ушел на пенсию.