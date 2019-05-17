​Прямая линия с губернатором Натальей Комаровой состоится 30 мая

В четверг, 30 мая, губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямую линию. Общаться с жителями округа глава региона начнет в 12.00. Прямая трансляция будет вестись на телеканале «Югра» и в группе «Правительство Югры» во «ВКонтакте».

«Отправить вопрос главе региона можно прямо через специальную форму (здесь). Также вопросы принимаются по номеру горячей линии Центра «Открытый регион» 8-800-101-00-86 и на сайте pryamaya-liniya.admhmao.ru», — сообщается в паблике окружного правительства.

В 2018 году прямая линия с губернатором состоялась 1 июня. Наталье Комаровой задали рекордное количество вопросов — 1320. За три часа она успела ответить на 34 из них. Больше всего обращений поступило от жителей Сургута.

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