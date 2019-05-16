​По Ханты-Мансийску ходит медведь. Горожан просят не гулять по лесу

В районе «Ледового дворца спорта» Ханты-Мансийска замечен медвежонок. В данный момент сформирован поисковый отряд — специалисты прочесывают лесной массив, но пока следов животного не обнаружили. Поисковая операция продолжается.

«Во избежание опасной ситуации рекомендовано воздержаться от посещения лесного массива в районе Гостиничного комплекса «На семи холмах». О результатах поиска проинформируем дополнительно. В случае обнаружения зверя, незамедлительно сообщайте в Единую диспетчерскую службу города по номеру «112», — обратилась к горожанам пресс-служба администрации окружного центра.

14 мая медведицу с медвежонком видели и в Югорске — на проезжей части улицы Арантурской. Там также ведутся поиски животных.

Как сообщало ИА СИА-ПРЕСС ранее, 10 мая жители Ханты-Мансийска встретили косолапого на трассе в 15-ти километрах от города. Медведь вел себя агрессивно — пытался догнать автомобиль и едва не попал в ДТП.