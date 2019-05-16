Самый богатый чиновник из департаментов правительства Югры в 2018 году заработал почти в три раза больше, чем губернатор

Главы департаментов правительства Югры и их заместители отчитались о доходах за 2018 год. Самый высокий заработок за прошлый год оказался у заместителя директора начальника управления развития нефтегазового комплекса Максима Новикова. В его декларации в строке доходов указана цифра — 8,6 млн рублей. В собственности у чиновника имеется земельный участок 900 кв.м., квартира 53,2 кв.м., автомобиль «Лексус GX460», и еще одна квартира 114.9 кв.м. — общая с супругой. При этом жена чиновника заработала чуть почти 1,2 млн рублей.

На втором месте среди самых богатых руководителей департаментов Максим Бердюгин, заместитель директора начальника управления размещения государственного заказа. Его заработок превысил 5,6 млн рублей. У него в собственности только квартира 56 кв. м. и машина «Пежо» 307.

Следующий по уровню заработка — замначальника представительства правительства Югры в Тюменской области Александр Сафонов. В его декларации указан доход 5,1 млн рублей. В пользовании чиновника зарегистрированы две квартиры общей площадью почти 100 кв.м., а в собственности земельный участок 2 166 кв.м. Супруга Сафонова заработала более 2,1 млн рублей, имея квартиру 130 кв.м. и стояночное место.

Также среди богатейших начальников управлений заместитель руководителя службы по контролю и надзору в сфере образования Татьяна Спиридонова. Ее заработок превысил 4,6 млн рублей. Спиридова является владелицей трети земельного участка (394 кв.м.), трети жилого дома (34,7 кв.м.), квартиры 46.6 кв.м., земельного участка площадью 900 кв.м. и автомобиля «Хундай Солярис». Супруг чиновницы отчитался о доходе почти 800 тысяч рублей.

Завершает пятерку Галина Михайлова, замдиректора управления развития информационного общества, доход которой превысил 4,6 млн рублей. В собственности Михайловой числится две трети квартиры (82,5 кв.м.), шестидесятая часть квартиры (113 кв.м.) и «Хонда CR-V». Ее супруг заработал в 2018 году более 2,6 млн рублей.

Напомним, на прошлой неделе о доходах отчитались губернатор Югры Наталья Комарова и члены окружного правительства. Доход главы округа составил 3,1 миллиона рублей. При этом заместители руководителя региона заработали в два-три раза больше.

Читайте также:

Доходы главы Сургута Вадима Шувалова сократились в 2018 году до 11 миллионов рублей