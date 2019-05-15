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​Жители Югры стали чаще жаловаться на работу коммунальщиков

Количество жалоб выросло на 20 процентов

В первом квартале 2019 года в службу жилищного и строительного контроля Югры поступило 1962 обращения. Это на 21 процент больше, чем в прошлом году. Статистику озвучил департамент общественных и внешних связей округа.

«Граждане жалуются на неудовлетворительное содержание общего имущества многоквартирных домов, не понимают, как рассчитывается плата за услуги. Много вопросов и по вывозу твердых коммунальных отходов», — отметили в ведомстве.

Работу предприятий в сфере ЖКХ 15 мая обсуждали на совещании губернатора Натальи Комаровой с представителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций, общественных советов по вопросам ЖКХ при муниципальных образованиях, исполнительных органах государственной власти, органов местного самоуправления, ассоциации «ЖКХ Контроль Югры», Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. По итогам мероприятия глава региона поручила оптимизировать работу.

В частности, власти на местах до 15 июня должны будут решить все вопросы, не требующие капитальных вложений, затрат, которые были заданы начиная с 1 января. «Анализируя те, что поступают ко мне, в том числе через социальные сети, могу сказать, что это совершенно подъёмная задача», - отметила Наталья Комарова.


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15 мая в 18:45, просмотров: 752, комментариев: 0


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