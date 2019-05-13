​В Сургутском районе из-за взрыва пострадал мужчина

В городе Лянтор Сургутского района сегодня произошел взрыв. Хлопок был зафиксировал в кафе «Добрыня», расположенном на выезде из Лянтора по направлению в Сургут. В результате происшествия пострадал мужчина. По предварительной информации, потерпевший является сотрудником заведения общественного питания.

«Сообщение о взрыве поступило в 11.35. По уточненной информации, произошел хлопок котла, пристроенного к кафе. Котел нагревался от дровяной печи и использовался для отопления здания. Горения не было. Пристрой, который прилегает к зданию развалился», — пояснил в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Югре Вадим Симоненко.

В пресс-службе администрации Сургутского района отметили, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при растопке камина. Также специалисты добавили, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.