​Югра вошла в пятерку российских регионов по среднему размеру автокредита

В Югре средний размер автокредита вырос на 11 процентов за год и в первом квартале 2019 года составил 860 889 рублей. С такими показателями округ вошел в топ-5 российских регионов по этому показателю, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В России средний размер автокредита составил 756,2 тысячи рублей, увеличившись на 8,1 процента. Лидируют, традиционно, Москва (1 094,1 тыс. руб.), Московская область (946,2 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (923,7 тыс. руб.). На четвертом месте — Иркутская область (883,9 тыс. руб.).

Самая серьезная динамика роста продемонстрирована в Ставропольском крае (+20,2%), Ульяновской области (+17,8%) и Республике Татарстан (+15,8%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что в последние годы средний размер автокредита рос довольно существенными темпами: «При этом одними из главных причин такого роста в прошлом году являлись удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, а также приостановка госпрограмм льготного кредитования. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков».

Как сообщало ИА СИА-ПРЕСС ранее, в начале 2019 года в Югре зафиксирован рост выданных займов на покупку машин на 14 процентов. При этом доля просрочки по ним выросла на 0,4 процента и составила 7,1 процента.