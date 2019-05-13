​В Ханты-Мансийске 20-летняя девушка, продавая платье, перевела мошенникам 700 тысяч рублей

20-летняя жительница Ханты-Мансийска стала жертвой мошенников, разместив объявление о продаже платья на сайте бесплатных объявлений «Авито».

«Ей позвонил неизвестный и предложил внести предоплату за товар. Девушка сообщила злоумышленнику номер банковской карты и код доступа, пришедший в СМС-сообщении на телефон заявительницы. В результате югорчанка лишилась денежных средств на общую сумму более 700 000 рублей», — сообщили в пресс-службе полиции окружного центра.

Всего по такой схеме за минувшие выходные кибермошенники обманули трех жителей Ханты-Мансийска. Общий ущерб превысил один миллион рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.