​Губернатор Югры проконтролировала строительство двух социальных объектов

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе совещания в онлайн-режиме инспектировала строительство двух образовательных объектов – «Школа - детский сад» в поселке Юганская Обь Нефтеюганского района и школа с пристроем для размещения групп детского сада в поселке Луговской Ханты-Мансийского района, где идет реконструкция. Оба объекта планируются к сдаче до конца 2019 года.

Касательно комплекса, рассчитанного на 130 школьников и 80 воспитанников, в Нефтеюганском районе руководитель региона отметила низкие темпы строительства, в связи с нарушением срока выполнения работ.

Исполняющий обязанности главы Нефтеюганского района Сергей Кудашкин заявил, что местная администрация активно взаимодействует с застройщиком: «Сейчас на объекте работает 41 человек, проводятся внутренние отделочные и электромонтажные работы. Объект обеспечен тепловой энергией, необходимым количеством материальных ресурсов для бесперебойного ведения строительного процесса. На объекте осуществляется ежедневный строительный контроль службой технического надзора УКС Нефтеюганского района, а еженедельно главой муниципалитета - технические совещания. Надеемся, что в этом году объект мы получим, и наши дети своевременно пойдут в школу».

В службе жилищного и строительного надзора корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС сообщили, что на социальных объектах регулярно проводятся плановые проверки. Так, в ходе совещания специалисты отмечали, что в поселке Юганская Обь в «Школе – детском саду» служба проводила 15 проверок.

Кроме того, губернатор Югры заинтересована ситуацией с реконструкцией школы с пристроем в Ханты-Мансийском районе. Она отметила, что из-за смены недобросовестного застройщика работы были приостановлены на несколько месяцев. Специалисты заявили, что в ноябре 2018 года строительные работы продолжила новая подрядная организация, а ввод объекта планируется на декабрь текущего года.