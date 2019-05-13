​В Югре ожидаются мокрый снег и дожди

В понедельник, 13 мая, местами в Югре пройдут дожди и мокрый снег. Особенно мокро будет в западных районах округа. Температура воздуха на западе — до +15 ºС, в восточных районах — около нуля. Прогноз погоды на начало рабочей недели озвучили специалисты Обь-Иртышского УГМС.

Дождь, мокрый снег и северный порывистый ветер ожидаются в округе и 14 мая. Температура воздуха ночью опустится до -6 ºС, днем будет не выше +10 ºС, в северных и восточных районах— до -1. В середине недели осадки прекратятся, но солнечной погоды не ожидается. Температура воздуха ночью 15 мая — 0,-5 ºС, днем +7,+12 ºС, в восточных районах +1,+6 ºС.