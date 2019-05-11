Коллекционер из Мегиона оформил военную выставку «Два лица одной войны»

Коллекционер из Мегиона Игорь Кот хранит и восстанавливает предметы времен Великой Отечественной войны. Первым пополнением его коллекции стала медаль дедушки.

Из своей коллекции Игорь Кот сделал выставку «Два лица одной войны», в ней есть как оригинальные вещи прошлых лет, так и точные копии. Экспозиция побывала не только в Мегионе, но и в Покачах.

«Охота все воссоздать до мелочей, которые были в тот период у солдата как Красной армии, так и Вермахта. Чтобы это было все аутентично, чтобы вплоть до того, чтобы подошвы на сапогах были пробиты деревянными гвоздями, у красноармейца латунными гвоздями. Важна каждая мелочь» - отмечает автор выставки.