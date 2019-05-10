​В Югре 11 мая ожидается сильный ветер

В оставшиеся два выходных дня в Югре осадков не ожидается, но в субботу, 11 мая, местами будет дуть сильный порывистый ветер со скоростью 12-17 метров в секунду. Прогноз погоды и предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях опубликованы на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Температура воздуха ночью на юге округа составит +6,+11 ºС, на севере и востоке —до -6 ºС. Днем по югу — до +22 ºС, по северу и востоку — до +10 ºС.

В воскресенье, 12 мая, также ожидается северный порывистый ветер. Температура будет немного ниже: ночью +2,+7 ºС, при прояснениях -3,-8 ºС, днем +8,+13 ºС, по северу и востоку 0,+5 ºС.