​Жители Ханты-Мансийска недалеко от города встретили агрессивного медведя

Днем в пятницу, 10 мая, жители Ханты-Мансийска, возвращаясь домой встретили на трассе медведя. Косолапый явно был настроен недружелюбно. Он погнался за автомобилем, водитель которого притормозил, удивившись встрече. Животное выбежало на дорогу и едва не угодило под колеса другой машины.

Как рассказала ИА СИА-ПРЕСС пассажир машины, за которой гнался медведь, Татьяна Иванских встреча с животным произошла около 16.00 в 15-ти километрах от Ханты-Мансийска — рядом с протокой Щучьей.

«Нам показалось, что медведь вел себя агрессивно. Поэтому хочется обратиться к рыбакам: будьте аккуратнее», — подчеркнула Татьяна.

Стоит отметить, что весной медведи очень голодны и вполне способны напасть на человека. В Югре косолапые очень часто выходят к людям — на дорогах, в населенных пунктах и месторождениях.