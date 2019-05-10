​Наталья Комарова рассказала о своих планах работы в Китае

Губернатор Югры Наталья Комарова с 10 по 12 мая в составе делегации Уральского федерального округа (УрФО) будет работать в Китае на IVМеждународной выставке «Шелковый путь». Глава региона, в частности, планирует принять участие в круглом столе на тему развития медицинского туризма. Об этом она сообщила своим подписчикам в инстаграме.

«В повестке – инвестиционный потенциал уральских регионов. Приму участие в круглом столе на тему развития медицинского туризма. В 2018 году более 200 иностранных граждан из Германии, Египта, Сербии, Болгарии, Турции воспользовались нашей высокотехнологичной медицинской помощью. Интересно ознакомиться с опытом и запросом китайских партнеров. Принципиально новое направление современной китайской медицины - так называемая, интегративная медицина, когда при лечении заболеваний сочетаются методы современной западной и традиционной китайской медицины. По мнению экспертов, это направление приобретает в последнее время всё большее признание среди пациентов, специалистов», — говорится в посте.

Четвертая Международная выставка «Шелковый путь» пройдет с 11 по 15 мая в городе Сиань провинции Шэньси. УрФО на ней представят 144 человека, среди которых главы Тюменской области Александр Моор, Ямала Дмитрий Артюхов, Свердловской области Евгений Куйвашев, Челябинской области Алексей Текслер и Курганской — Вадим Шумков.

Основная тема выставки – «Новая эра, новая структура, новое развитие». «Выставка будет сконцентрирована на организации диалога по взаимному инвестированию и демонстрации продукции. С этой целью будут открыты выставочные павильоны для обсуждения перспектив сотрудничества и обмена, демонстрации производств и товаров. Запланировано проведение церемонии открытия, круглого стола по тематике торгово-экономического сотрудничества «Великий Шелковый путь», форума по развитию и обмену, круглого стола по коммерции, презентации проектов, конференции по инвестициям, а также специализированных мероприятий с участием страны-главного гостя, её провинциями и городами в построении экономического пояса «Великий Шелковый путь», — говорится на сайте мероприятия.