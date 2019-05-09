В Югре выбрали логотип Года семьи

В конкурсе по выбору логотипа Года семьи в автономном округе победителем стала иллюстрация «Югра» молодого дизайнера Маргариты Патрушевой из Югорска.

Победительница отметила, что конкурс стал своеобразным вызовом ее способностям. Поэтому она подготовила 5 логотипов.

Стоит отметить, что ее логотип стал лучшим среди 493 вариантов, которые предложили жители 22 муниципалитетов.

Ознакомиться со всеми работами можно на портале «Открытый регион – Югра».

В конце ноября минувшего года Наталья Комарова во время своего обращения объявила 2019 Годом семьи в Югре.