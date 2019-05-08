​Губернатор Наталья Комарова заработала в 2018 году меньше всех своих заместителей

Губернатор Югры Наталья Комарова и члены окружного правительства отчитались о доходах за прошлый год. Самый маленький заработок, согласно опубликованным документам, у главы региона.

Наталья Комарова в 2018 году заработала 3,1 миллиона рублей. 375 тысяч из них — пенсия. По сравнению с 2017-м вырос на 400 тысяч рублей. В собственности у губернатора остались квартира (186 «квадратов»), машиноместо, в пользовании — жилой дом в 460 «квадратов».

Заместители губернатора зарабатывают в 2-3 раза больше. Так, первые замы Геннадий Бухтин и Алексей Шипилов задекларировали доходы, превышающие в 10,5 миллиона рублей. Заместители губернатора Алексей Забозлаев заработал 8,7 миллиона, Всеволод Кольцов — 8 миллионов, Андрей Зобницев — 4,9 миллиона, Галина Максимова — 9,6 миллиона, Юрий Южаков — 12,4 миллиона. Руководитель Представительства Югры при Правительстве РФ и в субъектах РФ Фануза Арсланова отчиталась о доходе в 9,5 миллиона рублей, директор департамента финансов Вера Дюдина — 8,1 миллиона. Меньше остальных заработал директор департамента экономического развития Николай Милькис — 3,6 миллиона рублей.

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