​В Югре выделят 1,7 миллиарда рублей для помощи многодетным семьям, просрочившим платежи по ипотеке

1350 многодетным семьям Югры, имеющим долги по ипотеке, предоставят единовременную выплату. На эти цели выделят 1,7 миллиарда рублей. Информация озвучена на пресс-конференции директора департамента строительства округа Андрея Кривуляка и заместителя директора департамента социального развития Людмилы Низамовой.

По данным окружного департамента общественных и внешних связей, выплаты пойдут на погашение части долга по ипотеке. Ее смогут получить многодетные молодые югорские семьи, состоящие в подпрограмме «Молодая семья» и имеющие задолженность по кредиту на приобретение жилого помещения. Средства будут перечисляться на лицевой счет, с которого идет погашение кредита. Сумма выплаты будет рассчитываться индивидуально, на основании справки банка об остатке непогашенной суммы. В среднем сумма выплаты составит 1,3 миллиона рублей на семью.