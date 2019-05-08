​Наталья Комарова отпразднует День Победы в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске

Губернатор Югры Наталья Комарова планирует принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Начнется праздничный день главы региона в окружном центре, затем она пройдет в «Бессмертном полку» Нижневартовска, а в Сургуте примет участие в молодежной акции и навестит ветерана Великой Отечественной войны Бориса Проводникова.

«В столице округа она примет участие в торжественной церемонии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, которая состоится напротив КТЦ «Югра-Классик» в 9.30. Здесь пройдет военный парад – прохождение торжественным маршем военизированных подразделений, ветеранов боевых действий, кадетских классов, боевой техники. После возложения цветов к Вечному огню, памятным знакам «Труженикам тыла 1941-1945 годов», «Жителям блокадного Ленинграда» Наталья Комарова направится в столицу Самотлора, где также примет парад и пройдет с горожанами в «Бессмертном полку». Далее глава региона посетит Сургут. Вместе с молодежью города она примет участие в акции «Звезда Победы»: на автостоянке возле Ледового дворца спорта участники акции выстроятся в форме пятиконечной звезды и сфотографируются. После этого губернатор посетит ветерана Великой Отечественной войны Бориса Андреевича Проводникова. Коренной житель Сургута уходил отсюда на фронт и вернулся после окончания войны в родной город. В апреле этого года ему исполнилось 95 лет», — рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Всего в округе 9 мая пройдет более 500 праздничных мероприятий. Традиционно, одним из самых массовых станет шествие «Бессмертного полка». Ожидается, что в нем примут участие не менее 170 тысяч жителей округа в 137 населенных пунктах. Наталья Комарова будет идти в колоне с портретом своего деда — рядового Владимира Васильевича Федюченко.