​Школьники Югры пройдут международную оценку качества образования

В Югре 14 мая более 260 школьников примут участие в международном исследовании по оценке качества математического и естественнонаучного образования TIMSS. В исследовании будут задействованы ученики четвертых и восьмых классов из Когалыма, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Сургута, Покачей, Пыть-Яха, Нефтеюганского, Нижневартовского и Октябрьского районов.

Отметим, мониторинг проводится каждые четыре года, и позволяет оценить уровень учебных достижений учеников и изменений, которые происходят в математическом и естественнонаучном образовании. Более 20 лет российские школьники становятся участниками международного мониторинга. Годы практики показывают, что результаты российских учеников существенно превышают среднее значение шкалы TIMSS.