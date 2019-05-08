​В Югре пройдет бесплатное экспресс-тестирование и обследование на ВИЧ

В Югре поддержат Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченную к Всемирному дню памяти умерших от синдрома приобретенного иммунного дефицита. Об этом сообщают специалисты департамента здравоохранения округа. Жители региона смогут пройти тестирование на ВИЧ.

С 13 по 19 мая в медицинских учреждениях, школах и вузах пройдут мероприятия, где специалисты расскажут о путях распространения ВИЧ-инфекции и эффективных способах ее профилактики, в том числе тематические уроки, лекции, тренинги, семинары.