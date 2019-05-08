​В Югре вдвое выросло количество пострадавших от нападения клещей

В Югре членистоногие в этом году активнее, чем весной прошлого. С начала периода их активности от нападения клещей пострадали уже 18 жителей округа — это вдвое больше, чем на прошлой неделе. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го количество пострадавших увеличилось на семь.

Случаи нападения зарегистрированы в Кондинском районе (5 случаев), Пыть-Яхе и Урае (по 3 случая), Сургуте и Ханты-Мансийском районе (по 2 случая), Нягани, Нефтеюганске и Сургутском районе (по 1 случаю).

«На уровень заболеваемости клещевыми инфекциями влияет много факторов: это и погодные условия текущего сезона, численность грызунов, которые являются основными прокормителями клещей в природе, активность населения при выходе в природный очаг, а также объемы и качество проводимых профилактических мероприятий, таких как вакцинация, мероприятия по снижению численности грызунов и истреблению клещей», — отметили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Специалисты призывают югорчан быть особенно внимательными во время продолжительных майских праздников: выезжать на природу в защитной одежде, а дачные участки заранее обработать от клещей.