​Экс-директор департамента культуры Югры заняла влиятельный пост в Тюмени. Ее предшественница под следствием

Бывший руководитель департамента культуры Югры Надежда Казначеева заняла пост директора Тюменского Концертно-театрального объединения. Коллективу ее представила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, сообщает Tumenpro.ru.

Надежда Казначеева руководила югорским департаментом культуры с 2013 года. Должность она оставила в конце апреля. Официально сообщалось, что чиновница ушла на пенсию и покинула регион.

Стоит отметить, что на новом посту она сменила Юлию Шакурскую, которая уволилась после возбуждения в отношении нее уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями».