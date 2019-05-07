​Мошенники орудуют на улицах городов Югры, наживаются на самых доверчивых

В Югорске мошенник похитил у 73-летней женщины почти 100 тысяч рублей. Примечательно, что злоумышленник познакомился с пенсионеркой на улице, втерся к ней в доверие и убедил одолжить ему крупную сумму. Сейчас преступника ищут полицейские, к которым обратилась потерпевшая.

«В ходе опроса потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что, выходя из банка на улицу, к ней подошел неизвестный и предложил довезти. Ссылаясь на плохую погоду, югорчанка согласилась на предложение, и села к незнакомцу в автомобиль. В ходе разговора по пути следования мужчина рассказал женщине о том, что находится в сложной жизненной ситуации, так как срочно нужна помощь тяжело больному родственнику, а у него нет возможности ему помочь. Войдя в доверие неизвестного, женщина решила помочь ему и дала в долг свои последние денежные средства, которые сняла со своего счета в банке. Мужчина поблагодарил пенсионерку и пообещал вернуть деньги при встрече, о которой договорились. Придя в назначенное время, югорчанка поняла, что стала жертвой мошенника», — рассказали в пресс-службе окружного ведомства.

Если мошенника найдут, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Стоит отметить, что это не единичный случай подобного мошенничества в округе. В середине апреля в Ханты-Мансийске 79-летняя женщина стала жертвой злоумышленника, с которым познакомилась в торговом центре. Она также одолжила ему 200 тысяч рублей «на экстренную операцию родственнику». Правда, жительница окружного центра рассчитывала, что ей вернут долг с процентами.