​Ханты-Мансийский НПФ занял шестое место по доходности пенсионных накоплений

Банк России опубликовал итоги инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2018 год.

АО «Ханты-Мансийский НПФ» с показателем 5,95% занял шестую строчку среди НПФ, объем пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд. руб. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений крупнейших НПФ составила 2,1%. Четыре фонда завершили 2018 год с убытками:

Доверие: - 8,4%

САФМАР: - 9,06%

Открытие: - 9,88%

БУДУЩЕЕ: - 14,23%

«Год был непростой для всей финансовой сферы, – отметила президент АО „Ханты-Мансийский НПФ“ Мария Стулова, – Мировые фондовые рынки снижались, к концу года большинство из них показало отрицательные результаты. Сложности наблюдались и на российском рынке. В частности, очередное резкое ослабление рубля привело к тому, что российские компании, ориентированные на внутреннее потребление, показали отрицательную динамику.

Ханты-Мансийский НПФ традиционно придерживается консервативного подхода при управлении пенсионными накоплениями, минимизируя принимаемые риски. Мы сохранили и обеспечили рыночный уровень доходности (превышающий инфляцию в 2018 г.) пенсионных накоплений наших клиентов в полном соответствии со стратегией и инвестиционной декларацией Ханты-Мансийского НПФ».