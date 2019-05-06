Сколько пьяных поймали за первые майские праздники в Югре

За последнюю неделю Госавтоинспекторы Югры выявили 187 водителей с признаками алкогольного опьянения, управлявших транспортными средствами. Из них 23 уже не первый раз садятся за руль в нетрезвом виде.

Водитель, находящийся в алкогольном опьянении за рулем – это угроза жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Тем не менее, на дорогах Югры автоинспекторы ежедневно останавливают пьяных водителей.

Окружная Госавтоинспекция отмечает, что необходимо проявлять бдительность и сообщать о фактах вождения в нетрезвом виде в дежурные части подразделений ГИБДД.