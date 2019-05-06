​Житель Ханты-Мансийска, желая разбогатеть, отдал мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

33-летний житель Ханты-Мансийска лишился 1,4 миллиона рублей, желая заработать на фондовом рынке. Мужчина нашел в Сети информацию об АО «Инвестиционная компания «Фондовый рынок», которая обещала солидные проценты на выгодных условиях по вкладам.

«Вскоре ему позвонил неизвестный мужчина, который запросил номера банковских карт, эмитированных на имя заявителя. Кроме этого злоумышленник настоял на необходимости установки программы удаленного доступа «АниДеск», а также потребовал копию паспорта. После этого со счетов заявителя были списаны денежные средства в размере около 1 400 000 рублей», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы. Впрочем, их личности еще не установлены.