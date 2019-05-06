​За выходные на дорогах Югры пострадали 22 человека, один — погиб

С 30 апреля по 5 мая в Югре зарегистрировано 15 ДТП, в которых пострадали 22 человека, один — погиб.

Смертельная авария произошла 2 мая в 14.40 на улице Объездная в Ханты-Мансийске.

«Водитель, мужчина 1961 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, по предварительным данным, допустил наезд на стоящий автомобиль Lexus, водитель которого находился позади автомобиля с целью выставления знака аварийной остановки. В результате происшествия, водитель автомобиля Lexus, мужчина 1963 года рождения, скончался в ОКБ города Ханты-Мансийска», — рассказали в отделении пропаганды УГИБДД округа.

Три человека пострадали 5 мая в ДТП на трассе «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе. По предварительным данным, 29-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota не справилась с управлением, объезжая препятствие, и вылетела в кювет. Травмы получили водитель и пассажиры —, женщина 1968 года рождения и девочка 2003 года рождения.