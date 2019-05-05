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С января 2018 года 473 семьи из Югры оформили выплаты из средств материнского капитала

С начала прошлого года за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала обратилось 473 югорских семьи. Всего, начиная с января 2018 года, молодым семьям было выплачено более 70 млн рублей.

Право на ежемесячные выплаты имеют семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок был рожден с 1 января 2018 года. Выплаты будут предоставляться семье до достижения ребенком полутора лет.

Стоит отметить, что это единственная возможность получить часть материнского капитала деньгами. Все способы его обналичивания незаконны.

Размер выплат зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. Право на выплату имеют семьи с ежемесячным доходом менее чем 23.326,5 рублей на каждого члена семьи.

Выплаты по материнскому капиталу устанавливаются на один год. По истечению этого периода семье нужно повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр для подачи нового заявления.

Не стоит забывать о том, что подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала можно через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал Гос.услуг.


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Сегодня в 15:33, просмотров: 82, комментариев: 0


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