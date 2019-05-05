В Югре продолжат бороться со старыми недостроями

Заседание совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при правительстве Югры началось с обсуждения старой темы – борьбы с недостроями.

На сегодняшний день в муниципалитетах округа насчитывается 236 объектов незавершенного строительства, на счету региона – 181.

Андрей Кривуляк, директор окружного департамента строительства, отмечает, постепенно исполняется план по уменьшению количества недостроенных объектов.

«Люди не должны вникать, в чьей собственности находится какой-либо объект – государственной или муниципальной, – комментирует ситуацию губернатор Югры Наталья Комарова. – Наши действия должны быть понятны. Должен быть единый подход, единый реестр и одна ответственность. Прошу относиться к этому вопросу именно в таком контексте».

Также членами совета был обсужден важный для развития региональной экономики и бизнеса вопрос: результативность электронной гос.регистрации предпринимателей и юридических лиц. Данная услуга предлагается с недавнего времени официальным сайтом Федеральной налоговой службы России. Эксперты считают, что этот механизм поможет сократить сроки оформления документов для создания и ведения бизнеса.

«У нас в регионе эта услуга востребована. В 2018 году количество документов, представленных для государственной регистрации в электронном виде, составило 7341 единицу. Это больше 18% от общего количества поступивших заявлений. По сравнению с 2017 годом, количество документов, представленных в таком виде, увеличилось на 70%. Потенциал для роста несомненно высокий», – поделилась Наталья Комарова.

Следует добавить, что еще одним стимулом для предпринимателей стала отмена с 1 января настоящего года государственной пошлины при подаче электронного заявления для государственной регистрации. Отказ от пошлины способствовал росту обращений начинающих предпринимателей в налоговые органы.