В Ханты-Мансийске в ДТП погиб человек

В Ханты-Мансийске в четверг, 2 мая, на одной из дорог города произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает К-Информ. По информации очевидцев, водитель автомобиля Lexus остановился на проезжей части и пошел открывать багажник. В этот момент в него на полном ходу врезался VolkswagenTuareg. В результате наезда мужчина от полученных травм скончался на месте.